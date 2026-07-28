Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Serres - Einbruch in Einfamilienhaus - Bewohner stört Täter - Zeugen gesucht!

Serres (ots)

Auf frischer Tat sind Einbrecher am Montagnachmittag in der Gartenstraße in Serres durch einen Bewohner überrascht worden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gegen 15:40 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen. Sie hebelten zunächst ein Fliegengitter sowie ein auf Kipp stehendes Küchenfenster im Erdgeschoss mit einem spitzen Gegenstand auf. Auch eine Terrassentür wurde auf diese Weise aufgebrochen. Im Inneren des Hauses durchwühlten die Unbekannten das Wohnzimmer sowie zwei weitere Räume im Erdgeschoss und erbeuteten dabei Bargeld.

Zur Tatzeit befand sich der Hausbewohner im Obergeschoss. Als er die Bewegungsgeräusche hörte, wählte er von dort aus das Festnetztelefon im Erdgeschoss an. Hierauf bemerkten die Täter offenbar seine Anwesenheit und ergriffen sofort die Flucht.

Kurz darauf hörte der Geschädigte die Geräusche eines abfahrenden Autos und konnte aus dem Fenster beobachten, wie ein dunkler PKW in Richtung Hebelstraße davonfuhr. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang erfolglos.

Inzwischen liegt der Polizei ein entscheidender Hinweis aus der Nachbarschaft vor. Eine Videoaufzeichnung zeigt einen schwarzen BMW 3er (Vermutlich Modell E90 Limousine), der mit hoher Geschwindigkeit von der Tatortadresse in Richtung Hebelstraße flüchtete.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem beschriebenen schwarzen BMW oder dessen Insassen geben können, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Patrick Bogner, Pressestelle

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