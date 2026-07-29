Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Simmozheim - Einbruchversuch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht!

Simmozheim (ots)

Zu einem versuchten Einbruch ist es am späten Dienstagabend in Simmozheim gekommen. Bislang unbekannte Täter haben versucht, gewaltsam in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses in der Heckengäustraße einzudringen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand näherten sich die Unbekannten dem am Ortsrand liegenden Anwesen vermutlich über einen angrenzenden Feldweg und einen kleinen Gartenzugang. Zunächst manipulierten sie die Jalousien eines Fensters. Im weiteren Verlauf begaben sich die Täter an die Terrassenschiebetür, schnitten auch dort die heruntergelassene Jalousie an und beschädigten die Verglasung mit einem spitzen Gegenstand. Anschließend versuchten sie, den inneren Türgriff mittels eines Werkzeugs zu betätigen.

Durch die Geräusche wurden die Bewohner gegen 23 Uhr wach und begaben sich in das Wohnzimmer. Als die Täter bemerkten, dass sie entdeckt worden waren, ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Geschädigte alarmierte umgehend über den Notruf die Polizei.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Patrick Bogner, Pressestelle

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