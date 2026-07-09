Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Neubulach - Unbekannte ernten fremde Äcker ab: Zeugen gesucht!

Neubulach (ots)

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag auf zwei Äckern im Bereich des Gewanns "Straßenacker" im Ortsteil Martinsmoos rund fünf Zentner Spätkartoffeln und Zwiebeln entwendet.

Die Täterschaft ging nach derzeitigem Stand der Ermittlungen im Zeitraum von Dienstag gegen 16:00 Uhr, bis Mittwoch gegen 15:00 Uhr, äußerst gründlich vor und erntete das Gemüse direkt aus dem Boden, der nahe der Kornstraße gelegenen Felder. Nach Angaben eines Geschädigten waren die entwendeten Spätkartoffeln zum Tatzeitpunkt noch nicht genussreif. Auszuschließen ist, dass Wildtiere als Verursacher in Frage kommen könnten.

Das Diebesgut hatte einen Wert eines mittleren dreistelligen Eurobetrags.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge mit größeren Mengen Erntegut im Bereich Martinsmoos beobachteten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07051 1610 beim Polizeirevier Calw zu melden.

Benedikt Sengle, Pressestelle

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