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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 3-Jährige von Auto erfasst

Engelskirchen (ots)

Am Mittwochabend (10. Juni, 18:35 Uhr) kam es in der Straße "Schulweg" in Loope zu einem Unfallgeschehen, bei dem ein 3-jähriges Mädchen aus Engelskirchen schwer verletzt wurde. Eine 78-jährige Engelskirchenerin parkte mit ihrem Auto auf einem Grundstück ein und übersah dabei die auf dem Boden sitzende 3-Jährige. Das Auto erfasste das Mädchen, wodurch sie schwere Verletzungen erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 3-Jährige in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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