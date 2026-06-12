Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 3-Jährige von Auto erfasst

Engelskirchen (ots)

Am Mittwochabend (10. Juni, 18:35 Uhr) kam es in der Straße "Schulweg" in Loope zu einem Unfallgeschehen, bei dem ein 3-jähriges Mädchen aus Engelskirchen schwer verletzt wurde. Eine 78-jährige Engelskirchenerin parkte mit ihrem Auto auf einem Grundstück ein und übersah dabei die auf dem Boden sitzende 3-Jährige. Das Auto erfasste das Mädchen, wodurch sie schwere Verletzungen erlitt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 3-Jährige in ein Krankenhaus.

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