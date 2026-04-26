POL-PPRP: Brand einer Garage
Ellerstadt (ots)
Am 26.04.2026, gegen 05.40 Uhr, brach in einer Garage in der Nauroth in Ellerstadt ein Brand aus. Der Brand ist unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern allerdings noch einige Stunden an. Die genaue Sachschadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
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