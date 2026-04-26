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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand einer Garage

Ellerstadt (ots)

Am 26.04.2026, gegen 05.40 Uhr, brach in einer Garage in der Nauroth in Ellerstadt ein Brand aus. Der Brand ist unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern allerdings noch einige Stunden an. Die genaue Sachschadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kriminalpolizei Ludwigshafen: 0621 963- 23312 oder per E-Mail
KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Nadine Wolf, Polizeiführerin vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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