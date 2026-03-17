Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Bad Rippoldsau-Schapbach - Diebstahl von Kupfer endet mit Täterfestnahme

Bad Rippoldsau-Schapbach (ots)

Aus einem leerstehenden Gebäude haben vier Männer versucht Kupfer in Wert von ca. 1000,00 EUR zu entwenden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben am Montagnachmittag gegen 17.50 Uhr vier Männer das Gelände eines leerstehenden Gebäudes in Bad Rippoldsau-Schapbach betreten. Aus diesem Objekt haben sie diverse Gegenstände aus Buntmetall gestohlen und in einen Transporter verladen. Aufmerksame Zeugen meldeten dies der Polizei. Zwei der Täter konnten direkt an der Örtlichkeit festgenommen werden, die beiden Anderen wurden im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung festgestellt und ebenfalls vorläufig festgenommen.

Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurden diese auf freien Fuß entlassen.

Die vier Männer müssen nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Benedikt Hemminger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell