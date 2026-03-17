Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Gemeinsame Pressemitteilung der StA Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des PP Pforzheim - Festnahme eines dringend Tatverdächtigen nach versuchtem Tötungsdelikt

Birkenfeld (ots)

Wie bereits am 17.03.2025 berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/5992156), kam es am 14.03.2025 zu einem tätlichen Angriff auf einen 69-jährigen Mann, welcher vor seiner Wohnanschrift von zwei unbekannten, maskierten Tätern mit einem Baseballschläger attackiert und lebensgefährlich verletzt wurde.

Das Kriminalkommissariat Pforzheim führt seit Mitte März 2025 in diesem Fall umfangreiche Ermittlungen.

Nach Auswertung der sichergestellten Beweismittel und Spurenträger richtete sich der Tatverdacht gegen einen 51-jährigen italienischen Staatsangehörigen, der nach Erwirkung eines europäischen Haftbefehles am 08.10.2025 durch die örtliche Polizei in Neapel festgenommen werden konnte. Anschließend erfolgte die Auslieferung nach Deutschland und am 08.11.2025 die Vorführung am Amtsgericht Frankfurt am Main, wonach der Haftbefehl in Vollzug gesetzt und der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Der bereits inhaftierte Beschuldigte ist nun wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit schwerem Raub angeklagt worden.

Die Ermittlungen des Polizeipräsidiums Pforzheim insbesondere zum zweiten, bislang noch unbekannten Mittäter sowie den Verbindungen zwischen den Tätern dauern weiter an.

Christian Schwab, Staatsanwaltschaft Karlsruhe, Außenstelle Pforzheim Laura Müller, Pressestelle Pforzheim

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