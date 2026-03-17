Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Fahrzeug kommt von der Straße ab - Pkw-Lenker verletzt

Knittlingen (ots)

Alleinbeteiligt ist ein VW-Fahrer am Dienstagmorgen zwischen Knittlingen und Freudenstein verunfallt und leicht verletzt worden.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr kurz vor 10 Uhr ein 44-jähriger VW-Lenker die Kreisstraße 4516 zwischen Knittlingen und Freudenstein. Mutmaßlich auf Grund eines Tiers musste dieser ausweichen, kam von der Fahrbahn ab und blieb letztendlich einige Meter von der Straße entfernt im Bereich von Gebüsch und kleineren Bäumen stehen. Der Leichtverletzte wurde durch die hinzueilende Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden steht noch nicht abschließend fest.

Die Kreisstraße musste für die Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten bis ca. 11 Uhr voll gesperrt werden.

Benjamin Koch, Pressestelle

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