POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Auf Roller angetrunken unterwegs

Sternenfels (ots) - Am heutigen Tag, gegen 09:45 Uhr, ist der Polizei zu einem Brand in einem Lager im Ferdinand-von-Steinbeis-Ring gemeldet worden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geriet beim Abflämmen von Unkraut eine Holzpalette die sich im Lager befand in Brand. Durch die ebenfalls an die Einsatzörtlichkeit gerufene Feuerwehr, konnte dieser gegen 10:50 ...

