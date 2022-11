Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Sechs Verletzte bei Unfall auf der Autobahn

Pforzheim (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn A8 bei Pforzheim sind am Sonntagabend sechs Personen verletzt worden, eine davon schwer.

Ein 41-jähriger Renaultfahrer war gegen 18 Uhr in Richtung Stuttgart unterwegs, als er im Bereich einer Baustelle auf einen VW auffuhr, bei dem eine 60-jährige Frau hinter dem Steuer saß. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die Wucht des Aufpralls so groß, dass der VW im Anschluss noch auf den davor befindlichen Audi eines 30-jährigen Mannes aufgeschoben wurde. Durch den Unfall wurde die VW-Fahrerin schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei im Renault mitfahrende Kinder sowie alle drei Insassen des Audi erlitten nach bisherigen Informationen leichte Verletzungen und wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 20.000 Euro. Die Autobahn war im Bereich der Unfallstelle über die Dauer von rund zwei Stunden in Richtung Stuttgart teilgesperrt, kurzzeitig musste auch eine Vollsperrung erfolgen.

Frank Weber, Pressestelle

