POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Einbrecher dringen in Wohnhaus ein und stehlen Bargeld

Neubulach (ots) - Ein Einbruch in ein Wohnhaus hat sich am Samstag in Neubulach ereignet. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen drangen die Täter zwischen 18 Uhr und 21 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus im Brennackerweg ein. Im Inneren durchsuchten die Eindringlinge sämtliche Räume. Das Gebäude wurde nach der Tat offenbar über die Terrasse verlassen. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die ...

