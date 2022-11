Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Auto kracht in Hauswand; Fahrer schwer verletzt

Bad Herrenalb (ots)

Ein aufsehenerregender Unfall hat sich am Montagmorgen um 09:50 Uhr in der Bernbacher Straße in Bad Herrenalb ereignet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verlor ein 87-jähriger Mercedes-Fahrer aus noch nicht abschließend geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge durchbrach er die Mauer eines Grundstückes und stieß gegen eine Hauswand. Der Fahrer musste mittels Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Mercedes entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Der Schaden am Gebäude wird derzeit mit rund 60.000 Euro beziffert. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden.

