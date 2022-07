Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erst abgedrängt und dann gestürzt

Jena (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es Donnerstagmorgen, gegen 07:30 Uhr, im Paradiespark. Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad den kombinierten Rad-/Fußweg im Bereich Paradies aus Richtung Paradiesbanhof kommend in Richtung Schule. Ein unbekannter Radfahrer befuhr denselben Weg aus entgegengesetzter Richtung in Richtung Paradiesbahnhof mit seinem Fahrrad. Im Bereich der Wegabzweigung, auf Höhe des Paradiescafé, drängte Unbekannte den 18-Jährigen durch seine rasante Fahrweise an den rechten Wegrand ab. Daraufhin musste dieser sein Fahrrad so stark abbremsen, dass er die Kontrolle über sein Rad verlor und in der Folge nach rechts auf den Weg fiel. Dabei entstanden Beschädigungen an seinem Rad und an seinem mitgeführten Handy. Überdies verletzte er sich bei dem Sturz leicht. Der Unbekannte verringerte zwar seine Geschwindigkeit und schaute sich kurz um, setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne seine Personalien bekannt zu geben. Der unbekannte Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden: zwischen 30 und 40 Jahren, ca. 180 cm groß, schlank, 3-Tage-Bart. Als Bekleidung trug dieser eine grauschwarze Jacke, dunkelblaue Hose und dunkle Schuhe. Darüber hinaus hatte er einen dunklen Rucksack dabei und trug keinen Fahrradhelm. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein dunkles Fahrrad, vermutlich ein Damenrad, mit Gepäckträger und 1 Gepäckträgertasche.

Zeugen, welche den Unfall gesehen haben oder Hinweise zum verursachenden Radfahrer gebe können werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter 03641 - 810 zu melden

