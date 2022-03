LPI-J: Zigarettenautomat entwendet

Apolda (ots) - Am 28.03.2022, gegen 11:40 Uhr befuhr eine 28 Jahre junge Pkw-Fahrerin den Ahornweg, Apolda. Aufgrund von zwei anderen Verkehrsteilnehmern musste die 28jährige ihr Fahrzeug auf der ohnehin schon sehr schmalen Straße rangieren und beschädigte dabei mit dem vorderen rechten Reifen einen am Boden befestigten Blumenkübel. Am Fahrzeug entstand kein Schaden. Lediglich der Blumenkübel ist an der Seite zersprungen. Dort entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. ...

mehr