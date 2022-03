Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von der Sonne geblendet

Bad Salzungen (ots)

Montagnachmittag streifte ein 87-jähriger VW-Fahrer beim Vorbeifahren einen, am rechten Fahrbahnrand in der Heinrich-Mann-Straße in Bad Salzungen geparkten, Ford-Transporter. Nach eigenen Angaben schätzte er aufgrund der tiefstehenden Sonne den Abstand falsch ein. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell