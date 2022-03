Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Container aufgebrochen

Hildburghausen (ots)

Ein unbekannter Täter machte sich in der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen an einem Container einer Firma in der Wiesenstraße in Hildburghausen zu schaffen. Im Container waren Reifen gelagert, die jedoch nicht angerührt wurden. Ohne Beute flüchtete der Täter und hinterließ lediglich geringen Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0.

