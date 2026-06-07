Polizei Düsseldorf

POL-D: Oberbilk - Verfolgungsfahrt endet mit Verkehrsunfall - Polizei stoppt Jugendlichen und Kind auf geklautem Moped - Polizeibeamter leicht verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Sonntag, 7. Juni 2026, 07:13 Uhr

Nachdem zwei Personen sich auf einem Moped in Oberbilk einer Verkehrskontrolle entzogen hatten, flüchteten sie zunächst. Ein Polizeibeamter stoppte die beiden schließlich und wurde dabei leicht verletzt.

Nach einem Verkehrsdelikt beabsichtigten Beamte der Polizeiwache Wersten, ein Kleinkraftrad anzuhalten, das mit zwei Personen besetzt war. Als die Beamten Anhaltesignale gegeben hatten, wurde das Fahrzeug plötzlich gewendet, beschleunigte und flüchtete zweitweise auch über den Gehweg und fuhr in den Gegenverkehr. Bei dem Versuch das Fahrzeug schließlich auf der Mindener Straße zu stoppen, fuhr der Rollerfahrer einen Polizeibeamten an. Die beiden flüchtigen Personen und der Polizeibeamte wurden dabei leicht verletzt. Der Polizeibeamte war nicht mehr dienstfähig.

Bei dem Fahrzeugführer handelt es sich um einen 16-jährigen Jugendlichen und bei dem Sozius um ein 13-jähriges Kind. Die Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet ist.

(aho)

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