Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Alleinunfall auf der A 44 bei Jüchen - Pkw prallt in Leitplanke - Frau schwer verletzt - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 6. Juni 2026, 17:45 Uhr

Bei einem Alleinunfall am frühen gestrigen Abend auf der A 44 bei Jüchen wurde eine Frau so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sie war mit ihrem Fahrzeug gegen die Mittelschutzplanke geprallt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die 35-jährige Frau aus Baesweiler mit einem VW auf der A 44 in Richtung Kassel unterwegs. Nachdem sie bereits vorher Zeugen durch ihre Fahrweise aufgefallen war, kam sie auf der Verbindungsfahrbahn der A 44 zur A 46 in Richtung Düsseldorf aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mehrfach mit der Mittelschutzplanke. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass Rettungskräfte sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus brachten.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Neuss war vor Ort, um die Unfallspuren zu sichern. Dafür wurde die Fahrbahn in Richtung Düsseldorf bis etwa 22:00 Uhr gesperrt.

Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

(aho)

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell