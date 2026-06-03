Polizei Düsseldorf

POL-D: Duisburg - A40 Richtung Venlo - Höhe Duisburg-Häfen - Klein Lkw prallt auf Sattelzug - Eine Person schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 3. Juni 2026, 03:45 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache prallte heute am frühen Morgen bei Duisburg-Häfen auf der A40 in Richtung Venlo ein Kleintransporter auf das Heck eines Sattelzuges. Der Fahrer des Kleintransporters wurde hierdurch schwer verletzt.

Den ersten Informationen zufolge, fuhr der Fahrer des Sattelzuges, ein 39-Jähriger aus Rumänien, auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Venlo. Der nachfolgende Fahrer eines Kleintransporters, ein 37-jähriger syrischer Staatsbürger, prallte plötzlich gegen das Aufliegerheck des Sattelzuges. Die Front des Kleintransporters wurde dabei komplett zerstört. Der 37-Jährige kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Richtungsfahrbahn Venlo blieb aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme für drei Stunden gesperrt. Der Verkehr staute sich temporär bis auf drei Kilometer zurück. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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