Polizei Düsseldorf

POL-D: Stockum - Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw - Pkw-Beifahrer wird schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 30. Mai 2026 11:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag musste ein Pkw-Insasse mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem der Pkw mit einer Straßenbahn kollidiert war.

Gegen 11:30 Uhr fuhr ein 22-jähriger Krefelder mit seinem Pkw auf der Kaiserswerther Straße in Fahrtrichtung Aquazoo. An der Kreuzung Kaiserswerther Straße/Stockumer Kirchweg bog der Fahrer verbotswidrig nach links ab. Eine heranfahrende Straßenbahn (Fahrtrichtung Norden) kam trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand und kollidierte mit dem Daihatsu des Krefelders. Bei dem Unfall wurde der Beifahrer, ein 23-jähriger Mann aus Krefeld, schwer verletzt. Der Fahrer des Pkw und auch der Fahrer der Straßenbahn blieben unverletzt.

Nach rund einer Stunde konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

Die Ermittlungen dauern an.

(dam)

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