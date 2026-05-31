Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseltal - Haltestelle Wehrhahn - Mann von Straßenbahn mitgeschleift - Schwer verletzt - VU-Team im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Sonntag, 31. Mai 2026 ca. 03:30 Uhr

In den frühen Morgenstunden kam es auf der Grafenberger Allee zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Mann unter eine anfahrende Straßenbahn geriet.

Gegen 03:30 Uhr erreichten mehrere Notrufe die Leitstelle, dass eine Person auf der Grafenberger Allee in Höhe der Haltestelle Wehrhahn von einer anfahrenden Straßenbahn mitgeschleift worden sein soll.

Nach ersten Ermittlungen hielt sich der 35-jährige Düsseldorfer im Kupplungsbereich einer an der Haltestelle Wehrhahn stehenden Straßenbahn der Linie U 72 in Fahrtrichtung Ratingen auf. Als die Bahn anfuhr, geriet der Mann aus noch ungeklärter Ursache unter die Bahn und wurde mehrere Meter mitgeschleift.

Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Spezialisten eines Verkehrsunfallaufnahme-Teams sicherten die Spuren; die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

(dam)

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