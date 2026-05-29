Polizei Düsseldorf

POL-D: Wittlaer - Jugendlicher stürzt mit E-Scooter - Polizei sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Sonntag, 24. Mai 2026 ca. 23:40 Uhr

Nach einem Sturzgeschehen in der Nacht auf Montag bei dem sich ein Jugendlicher verletzt hatte, sucht die Polizei Zeugen, die mit dem Scooterfahrer in Kontakt standen.

Zwei Passanten fanden am Montag gegen 23:40 Uhr an der Kreuzung Bockumer Straße/Hinacker einen Jugendlichen, der neben seinem E-Scooter auf dem Boden lag. Der junge Mann war ansprechbar und gab an, nur leicht verletzt zu sein. Er fuhr anschließend mit dem E-Scooter weiter nach Hause. Da der junge Mann sich aber an das eigentliche Sturzgeschehen nicht erinnern kann, untersucht die Polizei nun, wie es zu dem Sturz gekommen ist. Sowohl ein Alleinunfall als auch eine Beteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers können nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei sucht jetzt nach den beiden Passanten, die den Jugendlichen in der Nacht ansprachen und Hilfe angeboten hatten. Hierbei soll es sich um einen Mann und eine Frau mit Brille handeln.

Die Polizei bittet diese beiden Personen - aber auch andere, die möglicherweise Hinweise zum Sturz geben können - sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 0211-870-0 zu melden.

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