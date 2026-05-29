Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte/Friedrichstadt - Sicherheit im Bahnhofsumfeld - Erfolgreiche Fahndung - Jugendliche Räuber festgenommen

Düsseldorf (ots)

Stadtmitte/Friedrichstadt - Sicherheit im Bahnhofsumfeld - Erfolgreiche Fahndung - Jugendliche Räuber festgenommen

Donnerstag, 28. Mai 2026, 16:06 und 19:25 Uhr

Schnelle und gut ineinandergreifende Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten gestern zur Identifizierung und Festnahme von drei Jugendlichen. Sie stehen im Verdacht, in mindestens zwei Fällen Raubtaten begangen zu haben. Das Fachkommissariat für Jugendkriminalität KK 36 hat die Ermittlungen übernommen.

Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Raub auf dem Konrad-Adenauer-Platz. Aus einer Gruppe von drei Jugendlichen heraus hatte ein Tatverdächtiger einer Frau unvermittelt die Kette vom Hals gerissen und alle drei waren mitsamt Beute geflüchtet. Die schnell eintreffenden Streifenteams konnten am Tatort eine Überwachungskamera ausmachen, auf deren Aufnahmen das Räubertrio zu sehen war. Schnell war klar, dass sie es hier mindestens bei einem von ihnen mit einem "Bekannten" zu tun hatten: Beamte erkannten auf dem Videomaterial den rabiaten Haupttäter wieder, da dieser erst einige Stunden zuvor nach Anzeigenfertigung wegen eines Betäubungsmitteldelikts von der Polizeiwache Stadtmitte entlassen worden war. Tatsächlich konnte der 16-Jährige dann kurze Zeit später im Bahnhofsumfeld durch weitere Beamten ausgemacht und vorläufig festgenommen werden.

Wiederum kurz darauf konnten nach einem Raub an der Luisenstraße zwei tatverdächtige Jugendliche im Rahmen der Tatortfahndung festgenommen werden. Sie hatten versucht, einer Frau die Halskette sowie die Handtasche zu entreißen und waren dann mit einem Armband als Beute geflüchtet. Die Spur der beiden führte in einen nahegelegenen Barber Shop. Hier hatten sie beim Eintreffen der Polizeibeamten nicht nur bereits die Kleidung gewechselt, sondern einer von ihnen tatsächlich zusätzlich eine Blondierung auf dem Haar verteilt. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den beiden 17- und 18-Jährigen um die Komplizen der Raubtat vom Bahnhofsvorplatz. Während der Jüngere wegen fehlender Haftgründe entlassen werden musste, wird durch die Spezialisten des KK 36 bei dem 18 sowie dem 16 Jahre alten Festgenommenen die Vorführung beim Ermittlungsrichter geprüft. Sie sind bereits wegen einer Vielzahl an ähnlichen Delikten kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten.

(fie)

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