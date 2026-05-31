Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte/Oberkassel - Pkw-Fahrer flüchtet vor Kontrolle - Mehrere Strafanzeigen

Düsseldorf (ots)

Ereigniszeit: Samstag, 30. Mai 2026 ca. 03:45 Uhr

Mehrere Strafanzeigen sind das Ergebnis eines Polizeieinsatzes am frühen Samstagmorgen, nachdem sich ein Pkw-Fahrer einer Polizeikontrolle entzog und mit seinem Wagen flüchtete.

Nachdem eine mutmaßlich alkoholisierte Gruppe bestehend aus drei Personen von Polizisten beobachtet werden konnte, wie sie das Parkhaus am Grabbeplatz betraten und kurze Zeit später mit einem Pkw herausfuhren, wollten die Beamten den Fahrer kontrollieren, da eine Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln nicht ausgeschlossen werden konnte.

Anstatt das Fahrzeug anzuhalten, beschleunigte Fahrer seinen Pkw und flüchtete. Hierbei überfuhr der 22 Jahre alte Deutsch-Serbe mindestens eine rote Ampel. Der Fahrer setzte seine Flucht über die entgegengesetzte Richtungsfahrbahn der Oberkasseler Brücke (Richtungsfahrbahn stadteinwärts) fort.

Im Stadtteil Oberkassel brach der Sichtkontakt zu dem Fahrzeug ab. Kurze Zeit später entdeckten Beamte an der Ecke Wildenbruchstraße/Cimbernstraße drei Personen auf dem Gehweg, auf die die Beschreibung der Personengruppe aus dem flüchtenden Fahrzeug passte. Bei der anschließenden Kontrolle verhielten sich der 22-jährige Fahrer und seine beiden Begleiter, ein 27-jähriger Deutscher sowie eine 28 Jahre alte Deutsche, äußert unkooperativ und aggressiv.

Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von deutlich über 0,5 Promille. Auf der Polizeiwache wurden dem Fahrer Blutproben entnommen. Das Trio zeigte auch auf der Wache ein äußerst aggressives Verhalten gegenüber den Polizisten. Ein Beamter wurde von der 28-Jährigen getreten. Die Beamten fertigten mehrere Strafanzeigen. U.a. wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge Alkoholgenusses sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der Führerschein des 22-Jährigen wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

(dam)

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