Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Wohnungsbrand in Recklinghausen-Süd

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Recklinghausen (ots)

Am Samstag, 09.05.2026, wurde die Feuerwehr Recklinghausen um 13:44 Uhr zu einem Wohnungsbrand an der Bochumer Straße in Recklinghausen-Süd alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte fanden diese einen Zimmerbrand im dritten Obergeschoss eines Wohngebäudes vor.

Ein Trupp unter schwerem Atemschutz ging zur Brandbekämpfung vor und konnte das Feuer schnell kontrollieren und löschen. Um 14:07 Uhr war das Feuer aus.

Im Anschluss erfolgten Lüftungsmaßnahmen.

Ein Anwohner wurde leicht verletzt und vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Bis auf das vom Brand betroffene Zimmer bleibt die Wohnung des Anwohners weiterhin bewohnbar.

Der Einsatz endete um 15:27 Uhr.

Im Einsatz waren der Einsatzleitdienst, der hauptamtliche Löschzug der Feuer- und Rettungswache sowie der ehrenamtliche Löschzug Süd. Der ehrenamtliche Löschzug Altstadt stellte während des Einsatzes den Grundschutz an der Feuer- und Rettungswache sicher. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort.

Zur Brandursache und Schadenshöhe verweist die Feuerwehr auf die Ermittlungen der Polizei.

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