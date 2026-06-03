Polizei Düsseldorf

POL-D: A 46 Anschlussstelle Erkelenz Ost - Schwerer Verkehrsunfall - Drei Personen verletzt - Vollsperrung

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Dienstag, 02. Juni 2026 17:48 Uhr

Auf der A 46 ereignete sich gestern Nachmittag ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Eine 43 Jahre alte Frau aus Hückelhoven unterschätze mutmaßlich die Geschwindigkeit eines heranfahrenden Fahrzeugs eines 40-jährigen Heinsbergers, als sie versuchte, an der Anschlussstelle Erkelenz Ost auf den rechten Fahrstreifen der A 46 in Fahrtrichtung Heinsberg aufzufahren. Die 43-Jährige kollidierte mit dem Citroen des 40-Jährigen und schleuderte infolge des Aufpralls gegen einen Kleinwagen einer 61-Jährigen aus Heinsberg.

Der 40-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, die beiden Frauen jeweils leicht verletzt. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie die Unfallaufnahme musste die Polizei die Richtungsfahrbahn für rund 30 Minuten sperren.

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