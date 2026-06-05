Polizei Düsseldorf

POL-D: Flingern - Polizei stoppt Drogengeschäft in Zelt - Mutmaßlicher Dealer festgenommen - Ermittlungsrichter

Düsseldorf (ots)

Tatzeit: Donnerstag, 04. Juni 2026, 21:15 Uhr

Beamte des Einsatztrupps Prios (ET Prios) nahmen gestern Abend einen polizeibekannten Drogendealer fest. Er hatte augenscheinlich Betäubungsmittel aus einem Campingzelt verkauft. Heute soll er einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Zivile Beamte des ET Prios fiel ein Zelt im Bereich einer stillgelegten Gleisanlage zwischen der Vennhauser Straße und den Flinger Broich auf. Während dort offensichtlich mehrfach Personen das Zelt betraten und wieder verließen, riefen die Beamten uniformierte Kollegen dazu, die unmittelbar eine der Personen kontrollierten. Tatsächlich fanden sie bei ihm Cracksteine. Umgehend betraten die Polizisten nun das Zelt des 47-jährigen Afghanen, in dem sie eine nicht geringe Menge Crack und Heroin fanden.

Der polizeibekannte 47-Jährige wurde wegen des Verdachts des Handeltreibens mit einer nicht geringen Menge von Crack und Heroin festgenommen. Er soll heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

(aho)

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