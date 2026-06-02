Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Schötmar. Unfallflucht - Pkw streift fahrradfahrendes Mädchen an Fußgängerüberweg.

Lippe (ots)

Am Montagabend (01.06.2026) kam es am Fußgängerüberweg in der Straße Wasserfuhr in Schötmar zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein 10-jähriges Mädchen wollte gegen 17:50 Uhr den Fußgängerüberweg in Richtung Lohhofstraße überqueren. Ein Fahrzeug von links hielt bereits am Überweg. Als das Mädchen mit ihrem Fahrrad losfuhr, überholte ein weiteres Fahrzeug das stehende Auto und fuhr am Fußgängerüberweg vorbei. Dabei streifte das Fahrzeug das Fahrrad des Mädchens. Das Mädchen blieb unverletzt. Der helle Kleinwagen entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und bog in die Feldstraße in Richtung Schötmar ab. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter (05231) 6090 zu melden.

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