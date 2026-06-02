POL-LIP: Extertal-Asmissen. Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Radfahrer.

Lippe (ots) - Am Montagmorgen (01.06.2026, 09:10 Uhr) kam eine 39-jährige Autofahrerin auf der Rintelner Straße (B238) in Fahrtrichtung Rinteln von der Fahrbahn ab. Die Frau aus Kalletal war mit ihrem 4-jährigen Kind unterwegs, als sie mit ihrem Mercedes kurz vor dem Ortseingang Luhe nach rechts von der Fahrbahn abkam, eine Leitplanke durchbrach und in einem Bachlauf zum Stehen kam. Beide Insassen wurden leicht ...

mehr