POL-LIP: Extertal-Asmissen. Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Radfahrer.
Lippe (ots)
Am Montagnachmittag (01.06.2026) kam es gegen 16:15 Uhr an der Kreuzung Barntruper Straße/Breslauer Straße in Asmissen zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Pkw bog plötzlich nach rechts in die Breslauer Straße ab und kollidierte mit einem 57-jährigen Radfahrer, der daraufhin stürzte. Der Autofahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Klinikum gebracht. Hinweise zu dem flüchtigen, vermutlich schwarzen Fahrzeug, nimmt das Verkehrskommissariat unter (05231) 6090 entgegen.
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