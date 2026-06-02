Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Lüerdissen. Verkehrsunfall ohne Fahrerlaubnis.

Lippe (ots)

Am Montagmorgen (01.06.2026, 09:10 Uhr) kam eine 39-jährige Autofahrerin auf der Rintelner Straße (B238) in Fahrtrichtung Rinteln von der Fahrbahn ab. Die Frau aus Kalletal war mit ihrem 4-jährigen Kind unterwegs, als sie mit ihrem Mercedes kurz vor dem Ortseingang Luhe nach rechts von der Fahrbahn abkam, eine Leitplanke durchbrach und in einem Bachlauf zum Stehen kam. Beide Insassen wurden leicht verletzt in ein Klinikum gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

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