Polizei Düsseldorf

POL-D: Verkehrsunfall in Wittlaer - Mopedfahrer prallt auf Pkw - Mann schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 6. Juni 2026, 19:00 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Wittlaer wurde ein Mann so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Er war mit seinem Moped auf das Heck eines Pkw aufgefahren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 25-jähriger Mann aus Hennigsdorf mit seinem Moped auf der Bockumer Straße in Richtung Duisburger Landstraße unterwegs. Als vor ihm eine 43-jährige Frau aus Ratingen verkehrsbedingt mit ihrem Mercedes abbremste, bemerkte dies der 25-Jährige offenbar zu spät und prallte gegen das Heck des Pkw.

Der 25-Jährige verletzte sich dabei so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

(aho)

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