Bundespolizeidirektion 11

BPOLD 11: Brandbekämpfung aus der Luft: Die Bundespolizei im Einsatz gegen den Waldbrand im Landkreis Traunstein

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Oberschleißheim / Traunstein (ots)

Am 4. Mai 2025 unterstützte die Bundespolizei auf Ersuchen des Freistaates Bayern die Löscharbeiten eines Waldbrandes auf dem Saurüsselkopf bei Ruhpolding (Landkreis Traunstein) mit einem Polizeihubschrauber mit Feuerlöschbehälter ("Bambi Bucket").

Die eingesetzte Besatzung der Bundespolizei-Fliegerstaffel Oberschleißheim hat bei insgesamt 46 Anflügen rund 82.800 Liter Löschwasser abgeworfen. Die Unterstützung wird am heutigen Tag fortgesetzt.

Die Bundespolizei unterstützt die einsatzführende Feuerwehr mit einem mittleren Transporthubschrauber vom Typ "Super Puma" bei den Löscharbeiten aus der Luft, da das Brandgebiet im schwer zugänglichen, alpinen Gelände liegt.

Bereits im vergangenen Jahr war der Flugdienst der Bundespolizei bei diversen Unterstützungseinsätzen in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen im Einsatz. Hierbei warfen die Besatzungen insgesamt über 1,1 Millionen Liter Wasser in die Flammen ab.

Hintergrund:

Die Bundespolizei-Fliegergruppe hat ihren Sitz in Sankt Augustin bei Bonn. Ihr nachgeordnet sind der Instandhaltungsbetrieb, die Luftfahrerschule für den Polizeidienst und die sechs Bundespolizei-Fliegerstaffeln (BPOLFLS) in Oberschleißheim bei München, Fuldatal bei Kassel, Gifhorn bei Braunschweig, Blumberg bei Berlin, Fuhlendorf bei Hamburg und Sankt Augustin.

Die Fliegergruppe ist Servicedienstleister für die Behörden und Dienststellen der Bundespolizei, sonstiger Bundes- und Landesbehörden mit Sicherheitsaufgaben sowie für internationale Behörden und Organisationen, u. a. für die Europäische Grenzschutzagentur FRONTEX.

Sie betreibt derzeit 93 Hubschrauber verschiedener Gewichtsklassen und ist damit nach der Lufthansa der zweitgrößte Betreiber ziviler Luftfahrzeuge in Deutschland sowie eine der größten polizeilichen Flugdienstorganisationen der Welt.

Der operative Flugbetrieb wird zur Unterstützung der Tagesaufgaben der Bundespolizei, insbesondere der Grenz-, Bahn- und Seeüberwachung, herangezogen.

Die regelmäßige Bereitstellung von Lufttransportkapazitäten für bundespolizeiliche Eingreifkräfte an den Wochenenden ist einer der Einsatzschwerpunkte des Bundespolizeiflugdienstes. Diese Hubschrauber stehen auch für alle kurzfristigen polizeilichen Lagen und für Einsätze im Rahmen der Not- und Katastrophenhilfe zur Verfügung.

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