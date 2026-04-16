Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Speedmarathon 2026 -Thüringer Polizei zieht Bilanz für den 15.04.2026

Erfurt (ots)

Die Thüringer Polizei beteiligte sich auch in diesem Jahr mit etwa 220 Beamtinnen und Beamten am europaweiten Speedmarathon im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative ROADPOL vom 13. bis 19. April 2026. Der Aktionstag fand am 15. April 2026 über 24 Stunden statt. Ziel war es, durch gezielte Geschwindigkeitskontrollen auf die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit aufmerksam zu machen und die Zahl geschwindigkeitsbedingter Verkehrsunfälle zu reduzieren.

An über 80 Kontrollstellen im gesamten Freistaat, insbesondere vor Schulen, Kindergärten und anderen sensiblen Bereichen, wurde die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit überprüft. Die eingesetzten Kontrollteams agierten entsprechend individueller Lageeinschätzungen und örtlicher Besonderheiten.

Die Bilanz des Aktionstags fällt insgesamt durchwachsen aus. Mit der Maßnahme konnte das Thema "Geschwindigkeit im Straßenverkehr" erneut verstärkt in das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmenden gerückt werden. Auch in diesem Jahr bewegte sich die Mehrzahl der festgestellten Verstöße im Verwarnungsbereich oder im Bereich geringfügiger Bußgelder.

Insgesamt wurden thüringenweit 3645 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei insgesamt 55.131 kontrollierten Fahrzeugen ergibt sich daraus eine Verstoßquote von 6,61 Prozent. Der größte Anteil entfiel mit 3.323 Verstößen auf die automatisierten, Anlagen (Tunnelkette aber auch sog. Mobile Blitzgeräte etc.)

Im Einzelnen stellen sich die Ergebnisse in den Zuständigkeitsbereichen der Thüringer Polizei (Anhaltung und automatisierte Messanlagen summiert) wie folgt dar:

Autobahnpolizei: 5 Kontrollstellen, 2088 Verstöße LPI Erfurt: 5 Kontrollstellen, 363 Verstöße LPI Gera: 6 Kontrollstellen, 57 Verstöße LPI Gotha: 10 Kontrollstellen, 92 Verstöße LPI Jena: 7 Kontrollstellen, 68 Verstöße LPI Nordhausen: 16 Kontrollstellen, 93 Verstöße LPI Saalfeld: 9 Kontrollstellen, 94 Verstöße LPI Suhl: 20 Kontrollstellen, 110 Verstöße Stationäre Messanlagen (z. B. Autobahntunnel, Messsäulen): 680 Verstöße

Am 13. April 2026 ereignete sich im Bereich der Kontrollstelle in Bad Liebenstein vor den Augen der eingesetzten Beamten ein Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer passierte zunächst eine Kontrollstelle mit angepasster Geschwindigkeit. Unmittelbar danach beschleunigte er stark, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und überschlug sich. Nach ersten Erkenntnissen blieb der Fahrer unverletzt.

Der Unfall verdeutlicht eindrücklich, dass nicht nur dauerhaft überhöhte Geschwindigkeit, sondern auch plötzliches starkes Beschleunigen und ein nicht angepasstes Fahrverhalten zu schweren Verkehrsunfällen führen können. Die Thüringer Polizei appelliert daher an alle Verkehrsteilnehmenden, die eigenen fahrerischen Fähigkeiten realistisch einzuschätzen und die Geschwindigkeit stets den Verkehrs-, Straßen-, Witterungs- und Sichtverhältnissen anzupassen.

Die Aktion fand erneut große Akzeptanz in der Bevölkerung. Die Thüringer Polizei bedankt sich bei allen Verkehrsteilnehmenden für die Aufmerksamkeit und ruft weiterhin zur Einhaltung der Tempolimits auf, denn angepasste Geschwindigkeit rettet Leben.

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