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Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Bei Bauarbeiten Gasleitung beschädigt - Bewohner evakuiert

Linkenheim-Hochstetten (ots)

"Insgesamt 20 Bewohnerinnen und Bewohner mussten nach einem Gasaustritt heute vorsorglich evakuiert werden", berichtet Daniel Kompalla von der Feuerwehr Linkenheim-Hochstetten. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Bei Grabarbeiten zur Verlegung eines Kabels im Ortsteil Hochstetten wurde eine Gasleitung in einer Straße beschädigt. Über die Integrierte Leitstelle Karlsruhe wurden Feuerwehr und Rettungskräfte alarmiert. Unter der Leitung des stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Daniel Kompalla waren neben der Freiwilligen Feuerwehr Linkenheim-Hochstetten auch zwei Löschfahrzeuge aus Dettenheim und Graben-Neudorf im Einsatz. Die Feuerwehr stellte im Bereich der Austrittsstelle umgehend den Brandschutz mit mehreren Löschrohren sicher. "In einem Umkreis von 100 Metern um die Austrittsstelle haben wir die Einwohner gebeten, ihre Wohnungen zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen", so Kompalla zum Vorgehen der Einsatzkräfte. Nachdem die Leitung durch den Netzbetreiber schnell abgeschaltet werden konnte, war die Gefahr gebannt. Die evakuierten Personen konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Rettungsdienst war unter der Leitung von Serkan Altintas mit einem Notarzteinsatzfahrzeug, einem Rettungswagen und sechs Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei war mit drei Streifenbesatzungen im Einsatz und unterstützte die Feuerwehr bei der Absperrung. Die Einsatzleitung wurde zudem durch die gemeinsame Führungsgruppe des Unterkreises Hardt unterstützt. Diese setzt sich aus Einsatzkräften der Werkfeuerwehr des KIT sowie der Feuerwehren Dettenheim, Graben-Neudorf und Eggenstein-Leopoldshafen zusammen. Insgesamt waren 60 Feuerwehrkräfte im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe
Pressesprecher
Edgar Geißler
Telefon: 0171 1222723
E-Mail: edgar.geissler@kfv-karlsruhe.de
Internet: http://www.kfv-ka.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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