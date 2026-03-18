Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Wohngebäude der Gemeinde nach Zimmerbrand nur noch teilweise bewohnbar

Graben-Neudorf (ots)

Ein ausgedehnter Zimmerbrand in einem von der Gemeinde als Wohnhaus genutztem ehemaligen Bürogebäude erforderte am Mittwochnachmittag einen größeren Feuerwehreinsatz. Verletzt hat sich bei dem Brand niemand. Teile des Gebäudes sind nicht mehr bewohnbar. "Wir wurden durch die ausgelöste Brandmeldeanlage zu dem von der Gemeinde genutztem Gebäude in der Ortsmitte von Graben alarmiert", berichtete der als Angriffstrupp eingesetzte Feuerwehrangehörige aus dem zuerst eingetroffenen Löschfahrzeug. Der mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Trupp hat dann das Gebäude nach der möglichen Auslöseursache für die Brandmeldeanlage überprüft. "Schnell haben wir im Erdgeschoss die Rauchentwicklung aus einem Zimmer festgestellt und mit der Brandbekämpfung begonnen", berichtet der Angriffstruppführer der Feuerwehr weiter. Die Feuerwehr konnte das Feuer dann auch rasch löschen. Wegen der Größe des Gebäudes und der größeren Anzahl der hier untergebrachten Bewohnerinnen und Bewohner wurden auch die Feuerwehren aus Linkenheim-Hochstetten und Dettenheim zur Unterstützung alarmiert. Zum Einsatz kam auch die gemeinsame Führungsgruppe mit weiteren Feuerwehrangehörigen aus Eggenstein-Leopoldshafen. Unter der Leitung des Stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Benjamin Jägel waren insgesamt 42 Feuerwehrangehörige mit mehreren Löschfahrzeugen und einer Drehleiter im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und der Notfallhilfe Graben-Neudorf an der Einsatzstelle. "Wir haben insgesamt zehn Personen aus dem Objekt gesichtet. Verletzt hat sich bei dem Einsatz niemand", so der organisatorische Leiter des Rettungsdienste, Sim Synovzik vom DRK. Die Polizei war unter der Leitung des Polizeireviers Philippsburg mit elf Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Mit vier Streifenwagen und drei Motorrädern wurde die Einsatzstelle abgesperrt. Angaben zur Brandursache und zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Da ein Teil des Gebäudes nicht mehr bewohnbar ist, hat die Gemeindeverwaltung Graben-Neudorf in der nahen Festhalle eine Notunterkunft für mindestens zwanzig Personen eingerichtet. Vor Ort an der Einsatzstelle waren der Leiter des örtlichen Ordnungsamtes und der stellvertretende Kreisbrandmeister Bernd Molitor.

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