Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Kellerbrand in der Ettlinger Altstadt

Ettlingen (ots)

Am späten Samstagabend ist in der Ettlinger Altstadt ein Keller in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Albstraße in Brand geraten. Die Feuerwehr rettete eine Person aus dem Gebäude. Verletzt wurde niemand. Über die Integrierte Leitstelle Karlsruhe wurde die Freiwillige Feuerwehr Ettlingen zu dem Kellerbrand alarmiert. "Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellten wir eine massive Rauchentwicklung aus dem Eingangsbereich sowie insbesondere aus dem Untergeschoss fest", berichtete der Fahrzeugführer des zuerst eintreffenden Löschfahrzeugs. Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung mit mehreren Löschrohren ein und alarmierte weitere Kräfte nach. Das Feuer war in einem rund 30 Quadratmeter großen Raum im Untergeschoss ausgebrochen und konnte rasch gelöscht werden. Bei den Nachlöscharbeiten hat die Feuerwehr auch die Deckenverkleidung geöffnet und auf eine Ausbreitung auch in diesem Bereich kontrolliert. Da zunächst unklar war, wie viele Personen sich zum Zeitpunkt des Brandes noch im Gebäude aufhielten, kontrollierten die Einsatzkräfte sämtliche Stockwerke. "Im Dachgeschoss trafen wir einen Bewohner an. Mithilfe einer Fluchthaube konnten wir ihn sicher ins Freie bringen und dem Rettungsdienst übergeben", so der Einsatzleiter. Die Person blieb unverletzt. Unter der Leitung von Fabian Keller waren rund 50 Feuerwehrangehörige mit mehreren Lösch- und Sonderfahrzeugen sowie einer Drehleiter im Einsatz. Neben der Abteilung Ettlingen-Stadt waren auch die Abteilungen Bruchhausen, Oberweier und Ettlingenweier beteiligt. Kräfte der Feuerwehr Malsch unterstützten über die gemeinsame Führungsgruppe. Die Stadtwerke Ettlingen schalteten aufgrund des Brandes vorsorglich die Stromversorgung im Bereich der Einsatzstelle ab. Die Bevölkerung wurde darüber über die Warn-App NINA informiert. Der Rettungsdienst war mit vier Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und dem organisatorischen Leiter Rettungsdienst, Marcel Will, vor Ort. Auch die Polizei unterstützte mit zwei Streifenwagen und vier Beamtinnen und Beamten. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Angaben zur Brandursache und zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden.

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