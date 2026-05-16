Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Dachstuhlbrand fordert Freiwillige Feuerwehr Waghäusel

Waghäusel, Landkreis Karlsruhe (ots)

In der Straße "Im Mittelzellche" in Waghäusel-Wiesental kam es zu einem Dachstuhlbrand an einem Zweifamilienhaus. Ein Passant meldete eine starke Verrauchung im Dachbereich. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte eine Garage. Die Brandentwicklung griff auf den Dachstuhl des Wohnhauses über.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Bewohner im Wohnhaus. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr leitete zur Brandbekämpfung eine Riegelstellung mit zwei Rohren ein. Zwei Einsatztrupps unter Atemschutz gingen im Dachboden vor. Im Verlauf der Löschmaßnahmen wurden Teile der Dachhaut entfernt. Hierzu kam eine Drehleiter zum Einsatz. Insgesamt waren mindestens zehn Einsatztrupps unter Atemschutz eingesetzt.

Die Feuerwehr ist mit rund 50 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen vor Ort. Einsatzleiter der Feuerwehr ist Andreas Zieger. Der Rettungsdienst ist mit sechs Fahrzeugen, einem Notarzt, zwei Rettungswagen sowie der DRK-Bereitschaft Waghäusel im Einsatz. Organisatorischer Leiter Rettungsdienst war Michael Schindel. Die Polizei ist mit zwei Streifenwagenbesatzungen des Polizeireviers Philippsburg vor Ort. Das Einsatzende war zum Zeitpunkt der Mitteilung noch offen.

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