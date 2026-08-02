LPI-SHL: aus einem Streit wird eine wechselseitige Körperverletzung

Hildburghausen (ots) - Ein Lkw-Fahrer wollte Donnerstagnachmittag von der Geschwister-Scholl-Straße in Hildburghausen nach rechts in den Technikerweg abbiegen. Dabei blieb er an einem Begrenzungsstein hängen und riss sich den Dieseltank auf. Die Feuerwehr war im Einsatz und versuchte die auslaufenden Betriebsstoffe zu binden, weshalb die Straße voll gesperrt wurde. Da Kraftstoff in die Kanalisation gelaufen war, war das Amt für Umwelt des Landratsamtes Hildburghausen im ...

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