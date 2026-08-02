LPI-SHL: aus einem Streit wird eine wechselseitige Körperverletzung
Meiningen (ots)
Am Freitagabend gerieten gegen 19:00 Uhr zwei männliche Personen im Bodenweg in Meiningen in eine zunächst verbal ausgetragene Streitigkeit. Nachdem man sich gegeseitig beleidigt hatte flogen die Fäuste, wobei sich die Streihähne gegenseitig leicht in den Gesichtern verletzten. Polizeibeamte der PI Schmalkalden-Meiningen konnten die Körperverletzung beenden, die Personen wurden getrennt und begaben sich nach Hause. Eine medizinische Versorgung der Verletzungen war nicht notwendig.
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