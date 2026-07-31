PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dieseltank aufgerissen

Hildburghausen (ots)

Ein Lkw-Fahrer wollte Donnerstagnachmittag von der Geschwister-Scholl-Straße in Hildburghausen nach rechts in den Technikerweg abbiegen. Dabei blieb er an einem Begrenzungsstein hängen und riss sich den Dieseltank auf. Die Feuerwehr war im Einsatz und versuchte die auslaufenden Betriebsstoffe zu binden, weshalb die Straße voll gesperrt wurde. Da Kraftstoff in die Kanalisation gelaufen war, war das Amt für Umwelt des Landratsamtes Hildburghausen im Einsatz. Es enstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 31.07.2026 – 12:32

    LPI-SHL: Berauschter E-Scooter-Fahrer

    Breitungen (ots) - Donnerstagabend führten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen eine Verkehrskontrolle mit einem E-Scooter-Fahrer in Breitungen durch. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin, weshalb eine Blutentnahme folgte und die Weiterfahrt untersagt wurde. Den E-Scooter-Fahrer erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 12:28

    LPI-SHL: Fluchtversuch vor Verkehrskontrolle

    Ritschenhausen (ots) - Am späten Donnerstagabend befuhr ein Autofahrer die Bundesstraße zwischen Einhausen und Belrieth. Als er den Streifenwagen sah, wendete er sein Fahrzeug und versuchte mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit zu flüchten. Die Polizeibeamten verfolgten das Auto und nachdem sie kurz den Sichtkontakt verloren hatten, konnte der 24-jährige Fahrer samt dem Pkw in einem Feldweg bei Ritschenhausen ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 12:15

    LPI-SHL: Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz

    Belrieth (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen kontrollierten Donnerstagabend einen Autofahrer in Belrieth. Ein mit dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 0,77 Promille. Da der gerichtsverwertbare Test einen Wert von 0,84 Promille ergab, untersagten die Polizisten die Weiterfahrt und bearbeiten jetzt eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren