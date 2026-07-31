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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Berauschter E-Scooter-Fahrer

Breitungen (ots)

Donnerstagabend führten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen eine Verkehrskontrolle mit einem E-Scooter-Fahrer in Breitungen durch. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin, weshalb eine Blutentnahme folgte und die Weiterfahrt untersagt wurde. Den E-Scooter-Fahrer erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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