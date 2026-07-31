LPI-SHL: Berauschter E-Scooter-Fahrer
Breitungen (ots)
Donnerstagabend führten Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen eine Verkehrskontrolle mit einem E-Scooter-Fahrer in Breitungen durch. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin/Methamphetamin, weshalb eine Blutentnahme folgte und die Weiterfahrt untersagt wurde. Den E-Scooter-Fahrer erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
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