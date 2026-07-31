LPI-SHL: Berauschter E-Scooter-Fahrer

Merkers (ots) - Donnerstagnachmittag fuhr ein 52-Jähriger mit einem Mähdrescher über ein Feld bei Merkers. Plötzlich bemerkte er eine Rauchentwicklung und kurz darauf brannten sowohl die Maschine als auch der daran angrenzende Feldabschnitt auf einer Länge von etwa 250 bis 300 Metern. Der 52-Jährige konnte sich zum Glück unverletzt aus dem Mähdrescher retten und die Feuerwehr alarmieren, welche den Brand löschte. ...

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