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Polizei Dortmund

POL-DO: Versuchtes Tötungsdelikt nach Familienstreitigkeiten in Dortmund-Lindenhorst

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0589

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

In der Nacht zu Mittwoch (15. Juli) kam es auf der Lindenhorster Straße in Dortmund-Lindenhorst zu einem versuchten Tötungsdelikt. Ein 61-Jähriger erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 01:15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus zu familiären Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf wurden mehrere Personen mit Messern verletzt. Insgesamt wurden drei Personen in Krankenhäuser gebracht.

Für die weiteren Ermittlungen hat die Polizei Dortmund eine Mordkommission eingesetzt.

Hinweis für Medienvertreter: Presseauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Dortmund. Rückfragen zu dieser Pressemitteilung richten Sie bitte an Staatsanwalt Felix Giesenregen unter der Telefonnummer 0231/92626104.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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