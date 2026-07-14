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Polizei Dortmund

POL-DO: Korrekturmeldung zu: Zwei Örtlichkeiten. Zwei Einbrüche und drei Festnahmen durch Einsatzkräfte am Wochenende.

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0587

Entgegen der Meldung mit der lfd. Nr. 0581 kam es an dem Wochenende 11. und 12. Juli zu den Einbrüchen.

Siehe hierzu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6313685

Wir bitten dies in der Berichterstattung zu berücksichtigen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Theresa Stritzke
Telefon: 0231/132-1026
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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