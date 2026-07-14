POL-DO: Korrekturmeldung zu: Zwei Örtlichkeiten. Zwei Einbrüche und drei Festnahmen durch Einsatzkräfte am Wochenende.
Dortmund (ots)
Lfd. Nr.: 0587
Entgegen der Meldung mit der lfd. Nr. 0581 kam es an dem Wochenende 11. und 12. Juli zu den Einbrüchen.
Siehe hierzu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/6313685
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