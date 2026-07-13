Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Örtlichkeiten. Zwei Einbrüche und drei Festnahmen durch Einsatzkräfte am Wochenende.

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0581

Am Wochenende des 11. und 12. Juni kam es zu zwei Einbrüchen in Dortmund. Einmal in eine Firma in der Germaniastraße und einmal in einen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mozartstraße. In beiden Fällen nahmen die Einsatzkräfte die Einbrecher fest. Dabei kam es auch zu Widerstandshandlungen. Ein Diensthund war ebenfalls im Einsatz.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es am Samstagnachmittag (11. Juni) gegen 15 Uhr zu einem Einbruch in eine Firma in der Germaniastraße. Ein Sicherheitsunternehmen beobachtet, wie sich eine männliche Person gewaltsam und unberechtigt Zutritt zu der dortigen Lagerhalle verschaffte, und alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte umstellten das Gebäude. Kurz darauf kam ein 36-jähriger Dortmunder mit einer Sporttasche, gefüllt mit Diebesgut, aus dem Gebäude und wurde festgenommen. Dabei leistete er Widerstand, indem er sich gegen die Maßnahmen sperrte. Weiterhin versuchte er die Beamten zu treten und sie anzuspucken. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Eine Durchsuchung der Lagerhalle nach weiteren Mittätern durch einen Diensthund verlief negativ. Das Diebesgut stellten die Einsatzkräfte sicher.

Der 36-Jährige wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung und zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam gebracht. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er am Folgetag aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen den Mann leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls, Beleidigungen und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Am Sonntagabend (12. Juni) ereignete sich gegen 18:40 Uhr ein Einbruch in einen Keller eines Mehrfamilienhauses an der Mozartstraße. Zeugen konnten auf dem Bild einer Videokamera erkennen, wie sich eine Frau und ein Mann Zutritt zu dem Keller verschafften. Um die Beiden an der Flucht zu hindern, schlossen die Zeugen den Keller mitsamt der Einbrecher ab. Trotzdem konnten die beiden Tatverdächtigen zunächst aus dem Keller fliehen.

Auf seiner Flucht schnappte sich der 53-jährige Dortmunder ein auf dem Innenhof abgestelltes Fahrrad. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten er und eine 29-Jährige ohne festen Wohnsitz wenige Augenblicke später von Einsatzkräften angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Das Fahrrad wurde noch vor Ort an den Besitzer ausgehändigt. Im Keller fanden die Beamten einen Kuhfuß und stellten ihn sicher.

Bei der Überprüfung des 53-Jährigen stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Da er den Betrag zur Haftentlassung nicht aufbringen konnte, wurde er in das zentrale Polizeigewahrsam gebracht.

Da die besonderen Haftgründe gegen die 29-Jährige nicht vorlagen, wurde sie nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen.

Ob die beiden Tatverdächtigen auch für weitere Einbrüche verantwortlich sind, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen.

Gegen den 53-Jährigen und die 29-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

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