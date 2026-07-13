Polizei Dortmund

POL-DO: Unfall am Sonntagmorgen auf der A1: 53-Jähriger aus Köln lebensgefährlich verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0583

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A1 in Fahrtrichtung Köln am gestrigen Sonntag (12. Juli) um 9:13 Uhr ist ein 53-jähriger Mann schwer verletzt worden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Mann mit seinem Gespann, bestehend aus Auto und Anhänger, ungefähr in Höhe des Parkplatzes Bruchmühle ins Schlingern gekommen. Dadurch verlor der Mann aus Köln die Kontrolle über sein Fahrzeug und brach durch die rechte Leitplanke. Dabei überschlug sich das Auto und landete im Graben auf dem Dach.

Der Anhänger kippte um und drohte auf das Fahrzeug zu fallen - hier leistete die Feuerwehr schnelle Abhilfe und sicherte die Situation durch Hydraulikstempel.

Nach der Bergung des Mannes konnte eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung wurde der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Unfallörtlichkeit vorbeigeführt. Es kam kurzzeitig zu einer kompletten Sperrung der Richtungsfahrbahn Köln. Am Nachmittag war die Fahrbahn wieder frei.

Das Essener Verkehrsunfallaufnahme-Team nahm den Unfall mit modernsten technischen Hilfsmitteln auf. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht klar.

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