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Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Autofahrer in Dortmund-Mitte: Die Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0579

Bereits am Donnerstag (2. Juli 2026) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer auf der Möllerstraße/Rheinischen Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Erkenntnissen zufolge befand sich der Radfahrer gegen 8:20 Uhr auf der Mittelinsel der Fußgängerfurt der Möllerstraße, um die Straße mit seinem Fahrrad zu überqueren.

Beim Überqueren kamen ihm weitere Fußgänger entgegen. Aus ungeklärten Gründen kam es im weiteren Verlauf zum Zusammenstoß mit einem 26-jährigen Autofahrer aus Dortmund, der von der Rheinischen Straße nach rechts in die Möllerstraße abbog.

Durch den Zusammenstoß fiel der 67-jährige Radfahrer aus Dortmund auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Warum es zum Unfall kam, ist bislang ungeklärt.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache Mitte unter der Telefonnummer 0231/132-1121 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund
Diana Krömer
Telefon: 0231/132-1022
E-Mail: poea.dortmund@polizei.nrw.de
https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell

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