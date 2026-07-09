Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Personenschaden an der Altenderner Straße

Walter-Kohlmannstraße - Unfallverursacher flüchtet fußläufig

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0578

Nach einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos an der Altenderner Straße am Dienstag, dem 7. Juni, gegen 22:45 Uhr, flüchtete der Fahrer eines Mercedes-Benz zu Fuß von der Unfallstelle. Die Polizei Dortmund sucht nun Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Mercedes-Benz-Fahrer im Kreuzungsbereich der Altenderner Straße in die Walther-Kohlmann-Straße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 24-jährigen Dortmunders, der ihm entgegenkam. Bei dem Zusammenstoß wurde der Dortmunder leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein gesamter Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro.

Der Mercedes-Fahrer stieg anschließend aus seinem Fahrzeug aus und unterhielt sich mit einem Zeugen in gebrochenem Englisch. Kurz darauf flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Walther-Kohlmann-Straße.

Er konnte wie folgt beschrieben werden:

- männlich - 175 cm - 40-50 Jahre alt - hagere Statur - kurze Haare (Boxerschnitt) - Kein Bart - schwarze kurze Cargohose - blaues T-Shirt - südosteuropäischer Phänotyp

In diesem Zusammenhang ist es von Interesse, ob jemand eine möglicherweise verletzte Person, auf die die Beschreibung zutrifft, im Bereich der Unfallstelle oder in der näheren Umgebung gesehen hat.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Dortmund-Scharnhorst unter der Telefonnummer 0231/132-3621 zu melden.

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