Polizei Dortmund

POL-DO: Zeugenaufruf zu Tötungsdelikt in Brilon: roter Rollator der Marke "Kesser" gesucht

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Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0577

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei Dortmund

Wie bereits unter der Lfd. Nr. 0532, 0535 und 0540 berichtet, kam es in der Nacht zum Mittwoch (1. Juli) zu einem Tötungsdelikt in Brilon. Ein 36-Jähriger befindet sich in Untersuchungshaft. Weitere Informationen finden Sie hier: https://dortmund.polizei.nrw/presse/toetungsdelikt-in-brilon-mordkommission-der-polizei-dortmund-ermittelt

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei suchen Zeugen, die Angaben zu dem Rollator der Verstorbenen machen können. Es soll sich um einen bordeauxroten Rollator der Marke "Kesser" handeln. Das Modell ist ungefähr 100 cm hoch und hat eine Sitzfläche. Siehe angehängtes Bild.

Personen, die diesen Rollator im Umkreis der Esshoffer Straße in Brilon oder den umliegenden Waldgebieten gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Dortmund unter der 0231/132-7441 zu melden.

Hinweis für Medienvertreter: Presseauskünfte erteilt ausschließlich die Staatsanwaltschaft Arnsberg. Wir weisen allerdings ausdrücklich darauf hin, dass über diese Pressemeldung hinaus keinerlei weitere Ermittlungsdetails kommuniziert werden. Sollten Sie dennoch Rückfragen haben, melden Sie sich bitte zu den üblichen Geschäftszeiten bei Staatsanwältin Berg unter der Rufnummer 02931-804-893.

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