Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: E-Scooter kollidiert mit Pkw und flüchtet von der Unfallstelle

St. Wendel (ots)

Am Sonntagabend, 14. Juni 2026 gegen 19:30 Uhr befuhren zwei bislang unbekannte Personen mit einem E-Scooter die Bahnhofstraße in St. Wendel. Hierbei kollidierten diese, aus noch ungeklärter Ursache, mit dem Heck eines am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Durch den Aufprall wurde die Heckscheibe des Pkw vollständig beschädigt. Nach der Kollision flüchteten beide mit dem Fahrzeug unerlaubt in Richtung Wendalinusstraße. Bei dem Fahrer soll es sich um eine Person mit arabischem Aussehen im Alter zwischen 30-40 Jahren gehandelt haben. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei St. Wendel, Tel.: 06851 / 898-0

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