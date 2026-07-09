Polizei Dortmund

POL-DO: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr bei Kamen-Methler - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0575

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (7. bis 8. Juli) wurden insgesamt drei Züge durch einen Gegenstand in der Oberleitung der Gleise beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 03:30 Uhr kam es kurz nach der Ausfahrt des Zuges (Richtung Dortmund) aus dem Bahnhof in Kamen-Methler zur Kollision mit einem Gegenstand in den Oberleitungen. Dabei wurde sowohl der Zug als auch die Oberleitung so sehr beschädigt, dass er die Fahrt nicht weiter fortsetzen konnte.

Die Fahrgäste und der Zugführer mussten bei einem Einsatz der Bundespolizei zusammen mit einem DB-Team evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Bereits zuvor befuhren zwei Züge den Streckenabschnitt und kollidierten mit dem Fremdkörper, konnten ihre Fahrt jedoch fortsetzen.

Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschanden von 500.000 Euro.

Die Polizei Dortmund hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Die Tatzeit kann zwischen 23:36 Uhr und 00:02 Uhr eingegrenzt werden. Hinweisgeber wenden sich bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Tel.: 0231/ 132 - 7441.

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