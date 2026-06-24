Polizei Gütersloh

POL-GT: E-Scooter-Fahrer verletzt Fußgängerin - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Im Bereich des Kreisverkehrs Friedrichsdorfer Straße/ Güthstraße kam es am Dienstagnachmittag (23.06., 16.55 Uhr) zu einem Verkehrsunfall. Ein E-Scooter-Fahrer füchtete. Der Mann hat den Angaben nach eine Fußgängerin beim Vorbeifahren touchiert. Dabei erlitt die 28-Jährige leichte leichte Verletzungen. Der Mann war der Beschreibung nach ca. 50 - 60 Jahre alt, hatte eine Glatze und hatte eine kräftige Statur. Er trug ein blaues Hemd und eine kurze Hose.

Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall machen? Wer kann Hinweise zu dem Mann geben? Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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